(ANSA) – NEW YORK, 17 MAG – “Se l’America facesse default,

quasi otto milioni di americani perderebbero il loro posto di

lavoro e gli Usa scivolerebbero in recessione. Non è

un’opzione”. Lo twitta Joe Biden che oggi partirà per per il

Giappone per il G7 di Hiroshima. (ANSA).



—

