Biden in volo verso Bruxelles, annuncerà nuove sanzioni su politici russi

“Biden annuncerà nuove sanzioni su figure politiche, oligarchi e entità russe”. Lo ha detto il capo della sicurezza nazionale americana Jake Sullivan, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto a Bruxelles. “Biden e i leader della Nato discuteranno come rafforzare il fianco orientale dell’Alleanza”, ha detto Sullivan, parlando con i giornalisti. “Quello che gli Stati Uniti possono fare per aiutare l’Europa a essere meno dipendente dalla Russia – ha sottolineato Sullivan – è stato oggetto di intense discussioni nei giorni scorsi e il presidente Biden ne parlerà venerdì in particolare con Ursula von der Leyen”.

“Con il leader dell’Ue a Bruxelles il presidente americano Joe Biden parlerà anche della Cina, in vista del summit che l’Europa avrà con Pechino nei prossimi giorni”.

