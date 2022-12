Biden, non sarete mai soli, e invia Patriot per difesa aerea

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 21 DIC – “Siamo arrivati al trecentesimo

giorno di un attacco brutale e ingiustificato che la Russia ha

lanciato contro l’Ucraina”. Lo ha detto Joe Biden in una

conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente ucraino

Volodymyr Zelensky. “Non sarete mai da soli”, ha assicurato il

presidente americano. “La lotta dell’Ucraina fa parte di

qualcosa di più grande. Gli americani si oppongono ai bulli e

lottano per la liberta’”, ha sottolineato Biden. “Non ho mai

visto la Nato e l’Ue più unite di così”.

“L’Ucraina ha infranto le aspettative della Russia in ogni modo

possibile. Gli Stati Uniti vi sosterranno per il tutto tempo

necessario”, ha aggiunto il presidente americano.

“I sistemi Patriot saranno un asset critico per l’Ucraina nella

sua difesa contro l’aggressione della Russia” ha detto Biden

annunciando il nuovo pacchetto di armi da 1,85 miliardi di

dollari.

I Patriot “rafforzeranno significativamente la nostra difesa

aerea” ha detto Zelensky. “Voglio veramente vincere insieme.

Scusate ma non solo lo voglio, ne sono sicuro” ha detto il

presidente ucraino. (ANSA).



