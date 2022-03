Biden parla alla nazione, attesa per le sue parole sull’offensiva militare russa in Ucraina

Condividi l'articolo

Washington si blinda in vista del discorso del presidente Joe Biden sullo Stato dell’Unione, questa sera alle 21 ora le locale (le 3 del mattino in Italia). La polizia locale ha chiesto rinforzi e da tutti gli Stati Uniti sono arrivati 3.000 agenti in più per sorvegliare le strade della capitale accanto ai circa 700 della Guardia Nazionale e 100 della polizia di New York arrivati nel weekend.

Si temono le proteste dei ‘Convogli della libertà’, ispirati ai camionisti canadesi, che hanno minacciato una manifestazione al Washington Monument, tra il Campidoglio e la Casa Bianca. Ma, le autorità locali si aspettano anche manifestazioni contro l’invasione della Russia da parte degli ucraini che vivono negli Stati Uniti, come quelle che si sono svolte nei giorni scorsi nella capitale e a New York.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Biden di dare un messaggio “forte e utile” sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel discorso sullo Stato dell’Unione. In un’intervista esclusiva a Cnn e Reuters, dal bunker in cui è nascosto a Kiev, il leader ucraino, ex attore, ha detto: “E’ una situazione molto seria, non siamo in un film”. “Io non sono una figura iconica, l’Ucraina lo è”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando “il mondo non può perdere qualcosa di così speciale”.

