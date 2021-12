Biden, prepariamo iniziative contro invasione dell’Ucraina

Condividi l'articolo

L’amministrazione Usa sta mettendo insieme una serie di iniziative “esaurienti e significative” per rendere più difficile per Vladimir Putin invadere l’Ucraina: lo ha detto Joe Biden, assicurando che è in costante contatto con i partner europei su Kiev.

“La nostra intelligence sta analizzando tutti i possibili scenari, compresi quelli peggiori.L’intelligence dice che esiste la possibilità di un’escalation su larga scala da parte della Russia.Molto probabilmente, potrà scattare alla fine di gennaio. Ma si prega di notare che l’escalation è uno scenario probabile, non certo, e il nostro obiettivo è evitarlo”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov, citato da Interfax.

