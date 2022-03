Biden, Putin ‘dittatore’, pagherà alto prezzo

Condividi l'articolo

“La libertà trionferà sempre sulla tirannia”. Lo afferma il presidente americano Joe Biden aprendo il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione.

Vladimir Putin “ha fatto male i calcoli”: pensava di invadere senza problemi l’Ucraina invece si è trovato di “fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini”. Putin – ha detto ancora Biden – è più isolato che mai nel mondo, “noi siamo uniti” contro la sua guerra “premeditata e non provocata”.

Il presidente statunitense ha chiamato Putin “un dittatore”. “Americani voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo” sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. “Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”.

Il presidente ha inoltre annunciato la chiusura dello spazio aereo del Paese alle compagnie russe: “Ci uniamo al resto del mondo nel chiudere lo spazio aereo americano ai voli russi”, ha detto tra gli applausi bipartisan.

“Nel corso della storia – ha aggiunto – abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano per la loro aggressione creano ancora più caos. E vanno avanti” aumentando i “costi e le minacce per l’America e il mondo. Questo è perché la Nato è stata creata per assicurare la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale”.

“Il mio piano per combattere l’inflazione” prevede “costi più bassi, non salari più bassi. Più auto e semiconduttori prodotti in America. Più infrastrutture e innovazione nel paese. Io lo chiamo costruire un’America migliore” ha sottolineato Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione. “Il mio piano per combattere l’inflazione ridurrà i costi e il deficit”, aggiunge Biden.

In vista del discorso del presidente sullo Stato dell’Unione, La polizia locale aveva chiesto rinforzi e da tutti gli Stati Uniti sono arrivati 3.000 agenti in più per sorvegliare le strade della capitale accanto ai circa 700 della Guardia Nazionale e 100 della polizia di New York arrivati nel weekend.

Si temono le proteste dei ‘Convogli della libertà’, ispirati ai camionisti canadesi, che hanno minacciato una manifestazione al Washington Monument, tra il Campidoglio e la Casa Bianca. Ma, le autorità locali si aspettano anche manifestazioni contro l’invasione della Russia da parte degli ucraini che vivono negli Stati Uniti, come quelle che si sono svolte nei giorni scorsi nella capitale e a New York.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Biden di dare un messaggio “forte e utile” sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel discorso sullo Stato dell’Unione. In un’intervista esclusiva a Cnn e Reuters, dal bunker in cui è nascosto a Kiev, il leader ucraino, ex attore, ha detto: “E’ una situazione molto seria, non siamo in un film”. “Io non sono una figura iconica, l’Ucraina lo è”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando “il mondo non può perdere qualcosa di così speciale”.

