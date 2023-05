Biden, tra Usa e Cina ‘atteso un disgelo molto a breve’

Condividi l'articolo

Il presidente Usa Joe Biden ha detto di aspettarsi “un disgelo molto a breve con la Cina”, nel corso della conferenza stampa alla fine del G7 di Hiroshima. Biden ha assicurato che non c’è alcun cambio su Taiwan in merito alla “politica della ‘Unica Cina’”, ma ha sottolineato che “quello che non accettiamo” sono i cambiamenti di status quo con il ricorso alla forza.

“Noi chiediamo a tutte le parti di risolvere le questioni con mezzi pacifici – ha aggiunto Biden in conferenza stampa- Né ci aspettiamo che Taiwan dichiari la sua indipendenza”.

Dal G7 di Hiroshima, ha aggiunto, è emerso “un messaggio di determinazione e unità”, a dimostrazione che “Putin non minerà la nostra determinazione”. Il Gruppo dei Sette, ha detto, è deciso nel “sostegno all’Ucraina. Chiediamo il ritiro immediato delle truppe russe”.



