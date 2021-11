Biden-Xi, il summit virtuale si svolgerà lunedì

Condividi l'articolo









Il faccia a faccia virtuale tra Joe Biden e Xi Jinping dovrebbe svolgersi lunedì prossimo, 15 novembre. Sarebbe questa, secondo quanto riporta Politico, l’ipotesi maturata in queste ore tra i funzionari statunitensi e cinesi che lavorano all’atteso summit.

Xi Jinping userà il summit con Joe Biden, previsto per lunedì, per invitarlo personalmente ai Giochi Olimpici invernali in Cina in febbraio. Lo riferisce la Cnbc citando due fonti non meglio precisate a conoscenza della questione. Una mossa che costringerebbe il presidente Usa a declinare l’invito, raffreddando ulteriormente i rapporti, o ad accettarlo mettendo però in discussione il suo messaggio sulla democrazia e i diritti umani, mentre il G7 sta discutendo un possibile boicottaggio diplomatico dei Giochi.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte