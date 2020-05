Bielorussia gioca sempre, in campo il Bate Borisov

Sarà una nuova domenica all’insegna del calcio giocato ai tempi del Coronavirus in Bielorussia. In attesa che in Europa torni in campo anche la Germania del pallone con la Bundesliga, il campionato bielorusso darà vita a quattro partite nell’arco del pomeriggio. Tra le altre in campo il Bate Borisov (vecchia conoscenza delle squadre italiane nelle coppe europee),e l’incontro tra la Dinamo Brest e la Dinamo Minsk.

La Vysshaya Liga, la serie A bielorussa è diventata un caso unico in Europa (e si porta dietro anche le categorie inferiori, anch’esse attive) e la frase ormai celebre del presidente Lukashenko ha tutta l’aria di passare alla storia: “Cari giocatori, fate molta sauna, bevete tanta vodka e lavorate tanto per uccidere il virus nei vostri organismi”. (ANSA).



