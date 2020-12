Bielorussia: proteste in varie città in ordine sparso

(ANSA-AFP) – MINSK, 07 DIC – L’opposizione è tornata in

piazza in Bielorussia nella prima domenica di dicembre dopo

quasi quattro mesi di manifestazioni contro la rielezione del

presidente Alexander Lukashenko.

I video sui social media hanno mostrato piccoli gruppi di

manifestanti riuniti nelle piazze mentre altri marciavano

attraverso la capitale Minsk con le bandiere rosse e bianche

dell’opposizione.

In contrasto con le proteste di massa della domenica che

hanno avuto luogo dal voto di agosto, l’opposizione ha cercato

per settimane di sventare un inasprimento della repressione

organizzando numerose proteste minori.

La polizia di Minsk ha detto che circa 300 persone sono state

prese in custodia dalla polizia durante le proteste a Minsk.

“Ogni marcia è un promemoria che i bielorussi non si

arrenderanno. Non permetteremo che i nostri diritti vengano

portati via e che sia chiuso un occhio sui crimini commessi”, ha

scritto Tikhanovskaya, 38 anni, sul suo canale Telegram

dall’esilio.

Tikhanovskaya è fuggita in Lituania, membro dell’UE, subito

dopo le elezioni di agosto e ha ricevuto il sostegno di diversi

leader occidentali, che si rifiutano di riconoscere i risultati

delle elezioni. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte