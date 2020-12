Big match in Bundesliga, c’è Bayern-Lipsia

Scontro al vertice in Bundesliga. Il capolista Bayern ospita il suo avversario più agguerrito, il Lipsia, reduce del 4-3 in Turchia e che si gioca la qualificazione Champions col Manchester United. La squadra di Nagelsman, gioca, segna e si diverte. Cercheranno di approfittarne le inseguitrici. Il Leverkusen è favorito in casa dello Schalke, ultima e senza vittorie. Qualche problema in più per il Dortmund a Francoforte.

Il quadro della 10/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Hertha-Union Berlin ore 20:30

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund sabato ore 15.30

Friburgo-Mönchengladbach

Colonia-Wolfsburg

Arminia-Magonza

Bayern Monaco-Lipsia ore 18:30

Werder Brema-Stoccarda domenica ore 15:30

Schalke-Bayer Leverkusen ore 18

Hoffenheim-Augusta lunedì ore 20:30

