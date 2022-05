Biglietti da visita anonimi per aiutare le donne maltrattate

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 19 MAG – Biglietti da visita anonimi

che portano semplicemente nomi di donna – Annabella, Delfina,

Irene, Arianna, Marzia, Vittoria e Itala – ma ad ognuno di essi

è associato il numero di telefono di un centro antiviolenza, a

cui le donne maltrattate possono rivolgersi per chiedere aiuto.

E’ l’idea di un gruppo di studenti del liceo artistico “Vincenzo

Cardarelli” della Spezia, che ha curato una campagna

comunicativa per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno

della violenza di genere. Vincitori del progetto sono risultati

Marco Livolsi e Angelica Pisculli della 5B, che hanno creato una

serie di locandine, che saranno affisse all’interno degli studi

medici e delle farmacie della città, ma anche volantini e

biglietti da visita.

Questi ultimi non riportano il nome delle associazioni ma,

genericamente, nomi propri femminili in modo da non poter essere

intercettati dagli uomini maltrattanti. Il materiale è in sei

lingue: italiano, spagnolo, francese, inglese, bengalese ed

arabo. “Questo progetto ha fatto maturare in noi il senso di

appartenenza alla comunità e di vicinanza alle fasce più deboli.

Non volevamo mortificare ulteriormente la figura della donna,

quindi abbiamo scelto immagini che fossero di impatto, ma

suggerissero anche l’idea di una rivalsa nei confronti della

violenza stessa” hanno detto i due liceali.

Oggi il progetto HELP è stato premiato oggi dalla prefetta

Maria Luisa Inversini. “Si parla spesso di fare educazione

civica nella scuola – ha detto la dirigente scolastica Sara

Cecchini-. Ecco, questa è educazione civica”. La classe 5D dello

stesso istituto artistico ha invece creato un documentario

intervistando uomini, condannati per maltrattamenti e reclusi

presso la casa circondariale della Spezia, e donne che vengono

da una storia di maltrattamento e riscatto. Il film “L’iter

della violenza”, della durata di 40 minuti, sarà proiettato in

occasioni pubbliche nei prossimi mesi. “Questo lavoro ha

garantito loro un’educazione che non dimenticheranno mai”, ha

detto la magistrata Maria Cristina Failla che ha seguito gli

studenti durante il loro percorso. (ANSA).



—

