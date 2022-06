Condividi l'articolo

Domenica 12 Giugno una giornata dedicata a sport, cibo, cultura e musica, all’insegna del cicloturismo esperienziale.

Parte domenica 12 giugno la prima edizione della manifestazione denominata “Bike Xperience Rimini Titano”, che propone ad un pubblico di sportivi e appassionati delle 2 ruote, una cicloturistica non competitiva con partenza dalla Piazza sull’Acqua – Ponte di Tiberio – per seguire un percorso amatoriale che collega la Città di Rimini alla Repubblica di San Marino, attraverso la Val Marecchia, una delle valli più belle d’Italia, in cui si affacciano borghi, come Santarcangelo di Romagna e Verucchio.

L’evento non competitivo – organizzato con la collaborazione di Grip Dimensioni, ASD Polisportiva NOB Club e con il patrocinio dei Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio e la Repubblica di San Marino – propone la prova di un percorso ciclistico amatoriale sul terreno sterrato, ciclabili e percorsi facilmente fruibili da appassionati ed amatori, aperto ad ogni tipo di bicicletta ‘Gravel’, Mountain Bike E-Bike.

Una manifestazione dedicata agli amanti del mondo delle 2 ruote e in particolare a chi è attratto dal cicloturismo esperienziale, che ha coinvolto 17 società sportive per un totale di 170 iscritti. Un’occasione, oltre che per andare alla scoperta della favolosa Val Marecchia, anche per riscoprire il cibo locale nel mercatino denominato “Genuino contadino”, organizzato con stand dedicati nell’area in Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio, dove sarà organizzata la vendita dei prodotti alimentari a Km zero, con gli agricoltori aderenti alla rete della “La Bottega Terre Solidali” e dove contaminarsi con le tradizioni di cibo e cultura. “La Bottega Terre Solidali” ci occuperà anche di animare il tramonto con intrattenimento musicale.

Nel programma dell’evento non poteva mancare la sana competizione dei giovani: la manifestazione, prevede infatti anche il primo “Trofeo Bike Xperience ”, una gara “cross country” dedicata ai cuccioli sino alla categoria ragazzi con biciclette MTB organizzata dalla ASD Frecce Rosse Pedale Riminese. Cuore pulsante dell’evento è l’energia del cicloturismo esperienziale, una forma di turismo che sta trovando sempre più spazio fra persone che hanno l’esigenza di fare sport a contatto con la natura. Una nuova frontiera del turismo integrato che unisce l’esigenza di fare sport con la bellezza dei luoghi – come quelli della Val Marecchia e delle città che vi si affacciano – alla ricerca di prodotti genuini legati ai territori e alla scoperta delle vecchie tradizioni romagnole.

In particolare il percorso parte dalla Piazza sull’Acqua, davanti al Ponte di Tiberio per proseguire sulla ciclabile fino a Ponte Verrucchio e sale fino al paese con sosta in piazza del Municipio, dove è posto il primo ristoro. Poi prosegue verso i piedi del monte Titano presso la funivia dello Stato di San Marino, si attraversano le gallerie sulle tracce della antica ferrovia che collegava Rimini con San Marino. Ristoro finale presso il Borgo della Città di San Marino.

“Questa nuova modalità di vivere lo sport – dichiara Moreno Maresi, Assessore allo Sport del Comune di Rimini – apre nuove possibilità e spazi per far conoscere territori, culture e prodotti, che identifica un’esigenza sempre più diffusa, anche nella nostra città. L’evento ha una connotazione particolare poi perché mette in rete diverse realtà, ciascuna con le proprie specificità culturali alimentari e territoriali. Un grazie doveroso a tutti gli organizzatori, ai nostri partner ed a tutti i collaboratori, perché con questa proposta hanno dimostrato di saper cogliere l’esigenza di questa nuova forma di turismo esperienziale. Vedere come le realtà di Rimini, della Repubblica di San Marino, di Verucchio e di Santarcangelo siano riuscite a fare “squadra“ per questo evento sportivo, credo sia un ottimo risultato soprattutto se proiettato in avanti; in particolare desidero ringraziare il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino On. Teodoro Lonfernini per aver investito in questo evento comune nel nome dello sport e le prime cittadine Stefania Sabba di Verucchio e Alice Parma di Santarcangelo”.

“Lo sport come promozione di sano spirito sportivo, cultura e tradizione del territorio, valori che appartengono anche alla Repubblica di San Marino, riconosciuta Patrimonio dell’Unesco, lo scopo è far conoscere a tutti il nostro paese, ricco di percorsi naturali e storia – Dichiara il Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino On.le Teodoro Lonfernini – un ringraziamento speciale all’Assessore Moreno Maresi e ai suoi collaboratori per aver organizzato l’evento pensando ad una sinergia anche con il territorio sammarinese e auspico ulteriori partnership per nuove manifestazioni sportive”.

Il programma di domenica 12 Giugno 2022

Ore 8.30 Ritrovo presso Piazza sull’Acqua Ponte di Tiberio Rimini

Ore 8.45 Consegna e-bike alle autorità che hanno confermato la presenza (muniti di casco professionale)

Ore 9.00 Foto Istituzionale

Ore 9.00 Apertura area expó e stand vendita prodotto alimentari in collaborazione con Terre Solidali

Ore 9,15 partenza Bike Xperience Rimini Titano

Ore 9.30 Gara Giovanile di Ciclismo in MTB – La prima categorie ad affrontare il percorso della gara promozionale saranno i bambini dai 5/6 anni, a seguire le altre categorie.

Ore 13 Pic nic per i partecipanti offerto dagli sponsor ristoratori del Borgo San Giuliano

Ore 13.15 Premiazioni competizione Giovanile Pedale Riminese ASD

Ore 12.30 a disposizione piccolo pranzo contadino “terre solidali“

Ore 18.00 Degustazione comparata di prodotti agro-alimentari su prenotazione

Ore 18.00/20.00 Aperitivo

Ore 18.30 Concerto

Tutte le informazioni al numero: +39 348 5447104 Daniele Tosi

team@gripdimemsion.com