BILANCIO 2021. Morrone: al voto una legge disorganica e con interventi spot. Manca visione organica per futuro paese

“Oggi in Aula alla Camera a votare “NO” alla Legge di Bilancio 2021. Nonostante i miglioramenti marginali apportati al testo dagli emendamenti della Lega a favore di partite iva e professionisti, questa legge arriva in estremo ritardo, è disorganica e scritta male e contiene una miriade di bonus e interventi a pioggia, quando, al contrario, il Paese avrebbe avuto bisogno di risorse per interventi strutturali nei settori strategici e il rilancio dell’economia. E’ la manovra tipica di un esecutivo che “naviga a vista”, che non ha una visione d’insieme e progetti per il futuro se non quello di conservare il potere e le ‘poltrone’. Non ci sono altre vie d’uscita per l’Italia: cambiare la squadra di incapaci al Governo”.

Così in un post Facebook il deputato della Lega, Jacopo Morrone.

