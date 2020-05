Bild, Thiago Alcantara prolunga con il Bayern

Il centrocampista Thiago Alcantara ha prolungato il suo contratto con il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dai quotidiani tedeschi Bild e Sport Bild. La durata dell’estensione non è nota. L’attuale contratto del 29enne spagnolo (figlio del brasiliano Mazinho, campione del mondo del 1994) scade nel giugno 2021. Arrivato da Barcellona nel 2013 per 25 milioni di euro, Thiago ha vinto sei titoli di campione di Germania e tre coppe tedesche con il “Rekordmeister”, per il quale ha giocato 227 partite e segnato 31 gol. Dall’inizio dell’anno, anche l’allenatore Hansi Flick e l’attaccante Thomas Müller hanno prolungato i loro contratti fino al 2023.

Continuano i negoziati con il portiere e capitano Manuel Neuer e con il difensore internazionale austriaco David Alaba.



