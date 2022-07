Bill Gates pubblica un Cv del ’74, guadagnava 12mila dollari

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA – Bill Gates pubblica su Linkedin un suo curriculum vitae del 1974, scritto con la macchina da scrivere. Il co-fondatore di Microsoft, nato nel 1955, ora filantropo e impegnato nella lotta contro il coronavirus e i cambiamenti climatici, già 48 anni fa aveva acquisito un know-how in campo informatico. Nonostante fosse all’inizio del suo percorso di studi accademici (“attualmente iscritto al primo anno ad Harvard College”, si legge), William H. Gates già era in grado di garantirsi uno stipendio di 12.000 dollari. Un particolare che non passa inosservato, infatti un utente commenta: “Uno stipendio di 12000 dollari 48 anni fa è fantastico per un neolaureato: hai sempre fatto bene”.

Gates scrive anche che collabora con Paul Allen, con il quale fonderà Microsoft ad Albuquerque, nel New Mexico, nel 1975. Nel curriculum l’imprenditore specifica poi di non avere restrizioni sull’ubicazione del luogo di lavoro e condivide alcuni dati personali, come l’altezza e il peso. Così emerge come Bill Gates sia alto un metro e 78 e allora pesava 59 kg.

Compare infine anche l’indirizzo di casa, dove viveva con i suoi genitori quando non frequentava Harvard. (ANSA).



