Billie Eilish, “senza il vaccino anti-Covid sarei morta”

(ANSA) – NEW YORK, 14 DIC – Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta: lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il programma radiofonico di Howard Stern. “Il vaccino è incredibile e ha salvato anche mio fratello Finneas dal contagio, ha salvato i miei genitori e i miei amici che non se lo sono preso”, ha detto la popstar che ancora per pochi giorni è una teen-ager: il 18 dicembre compirà 20 anni. Billie ha preso il Covid in agosto. Ha detto che è stata male per due mesi e tuttora continua ad avere qualche effetto dalla malattia. “Voglio essere chiara che è per via del vaccino che sto ok. Penso che se non fossi stata vaccinata sarei morta perché era davvero un brutto caso. E quando dico che era brutto, voglio dire che mi sentivo orribilmente”. Eilish è stata di recente candidata in sette categorie ai Grammy 2022, incluso l’album dell’anno per “Happier than Ever” e la canzone dell’anno per il brano con lo stesso titolo. La scorsa settimana ha presentato Saturday Night Live con la veterana dello show satirico Kate McKinnon. (ANSA).



