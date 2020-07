Bimba 5 anni ferita a gamba in rapina

(ANSA) – CORMANO (MILANO), 24 LUG – Un proiettile esploso da

un rapinatore in un supermercato a Cormano (Milano), ha colpito,

probabilmente di rimbalzo, una bambina di 5 anni ad un

polpaccio, nel tardo pomeriggio di oggi. La piccola, trasportata

in ospedale, verrà operata domattina per la rimozione di alcuni

frammenti. Ferito anche un vigilante, colpito a sua volta

all’altezza dell’anca, che aveva cercato di fermare il

rapinatore. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni

(Milano) hanno arrestato il malvivente in un bar: è un italiano

di 64 anni, incensurato, con in tasca pistola e refurtiva.

(ANSA).



—

