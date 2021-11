Bimba abbandonata: legali coppia,volevano portarla in Italia

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 15 NOV – Non voleva abbandonare la bambina

e, anzi, aveva avviato le pratiche per riportarla in Italia la

coppia piemontese al centro del caso della bimba nata tramite

maternità surrogata in Ucraina. Lo precisano in una nota gli

avvocati Riccardo Salomone e Enzo Carofano, che assistono i due

coniugi “additati come responsabili dell’aberrante

comportamento”. I due legali invitano “ad evitare ogni

interferenza nella vita privata e nella riservatezza della

coppia” e stigmatizzano “la grave circostanza della fuga di

notizie riservate, sulla quale verranno fatti gli opportuni

accertamenti in sede giudiziaria”. (ANSA).



