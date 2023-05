Bimba ferita: 17enne ricercato si consegna ai carabinieri

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 24 MAG – Si è consegnato un diciassettenne

coinvolto nella sparatoria avvenuta ieri sera a Sant’Anastasia,

in provincia di Napoli, nella quale sono rimasti feriti tre

persone: padre, madre e figlia di 10 anni, quest’ultima ancora

ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale Santobono di

Napoli.

Il ragazzo si è presentato dai carabinieri accompagnato dal

suo avvocato.

In precedenza si era costituito anche un giovane di 19 anni,

Emanuele Civita. (ANSA).



—

