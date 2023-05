Bimba morta di stenti, ‘la madre può affrontare il processo’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 MAG – Può affrontare il processo Alessia

Pifferi, la 37enne a giudizio per omicidio volontario aggravato

per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un

anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel

luglio dello scorso anno. Lo ha deciso la Corte d’Assise di

Milano respingendo un’istanza della difesa di perizia

psichiatrica sulla “capacità di stare in giudizio”

dell’imputata. Istanza di cui avevano chiesto il rigetto anche i

pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, spiegando che la

donna è sempre stata pienamente “lucida e consapevole”. Più

avanti nel processo la difesa potrà chiedere comunque una

perizia sulla capacità di intendere e volere al momento dei

fatti. Non l’ha fatto ancora nell’udienza di stamani. (ANSA).



