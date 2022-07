Bimba morta, pm: ‘Donna pericolosa, non ha avuto scrupoli’

(ANSA) – MILANO, 22 LUG – Alessia Pifferi, la 37enne che si

trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato

per aver lasciato per più di 6 giorni a casa la figlia di un

anno e mezzo, per portare avanti le sue relazioni e divertirsi

non ha avuto scrupoli nel lasciare la piccola nell’abitazione,

ben sapendo che poteva morire di stenti. E’ per questo motivo

che il pm di Milano Francesco De Tommasi ha contestato, assieme

a quella della premeditazione, anche l’aggravante dei futili

motivi. Tra l’altro, tra le esigenze cautelari contestate c’è il

pericolo di reiterazione del reato, perché la donna è ritenuta

una persona pericolosa. (ANSA).



