Bimba morta:biglietto,’non si può perdonare,sei stata amata’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MASCALUCIA, 15 GIU – “Non so perché la tua mamma ha

deciso di farti questo. Anch’io sono mamma e amo mia figlia più

di qualsiasi cosa al mondo. Non pensare che non ti abbia amato

perché andare via con questo ricordo è terribile. Non si può

perdonare ma si può cercare di capire che malgrado tutto sei

stata amata”. E’ quanto si legge su un bigliettino, scritto a

mano, lasciato su un cuscino a forma di cuore lasciato da

qualcuno insieme con una bambolina accanto alla buca dove è

stato trovato sepolto il cornicino di Elena, la piccola 5 anni

uccisa dalla madre, Martina Patti, a circa 600 metri della loro

casa di Mascalucia. Accanto al biglietto e al cuore, anche dei

fiori di garofano e una bambolina di pezza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte