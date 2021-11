Bimbo 5 mesi muore di virus sinciziale, aperta un’inchiesta

Condividi l'articolo









(ANSA) – CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 08 NOV – Era

giunto in ospedale un paio di giorni fa il piccolo di 5 mesi

stroncato da un virus sinciziale, malattia respiratoria che

colpisce i bambini in tenera età e che in sole 48 ore lo ha

strappato alla vita. Inutili sono valsi i tentativi dei medici

del reparto Pediatria dell’ospedale San Leonardo di

Castellammare di Stabia (Napoli) dove era ricoverato. Giuseppe,

questo il nome del piccolino, è morto oggi mentre veniva

preparato per essere trasferito all’ospedale Santobono di

Napoli. ‘Il piccolo paziente era giunto il 6 novembre scorso con

una grave dispnea e gravi problemi respiratori – spiegano dalla

Direzione Sanitaria – La malattia ha avuto una evoluzione rapida

negativa e si stava preparando il suo trasferimento all’ospedale

Santobono, con un’anestesista come accompagnatore. E’ stato

intubato, ma non ha retto alla manovra di intubazione. E’ morto

subito dopo”.

L’intero reparto e’ sotto choc. Da giorni si trova ad

accogliere bambini molto piccoli affetti dal Vrs (Virus

respiratorio sinciziale) per il quale non esistono cure, solo

terapie di supporto. L’intero territorio nazionale sta vivendo

una epidemia di Vrs e l’ospedale San Leonardo è saturo di

ricoveri di bambini molto piccoli (sono 5 i pazienti attualmente

accolti nel reparto di Neonatologia.) Hanno tutti da 1 a 30

giorni. Giuseppe era il secondo figlio di una coppia molto

giovane originaria di Pimonte, Monti Lattari. Era l’unico, vista

la sua età, ricoverato in Pediatria.

”La cartella clinica è stata sequestrata – aggiungono dalla

Direzione sanitaria – e anche il corpicino del bimbo sara’

sottoposto domani mattina ad autopsia, per dare seguito a

un’indagine aperta su quanto accaduto”. Il reparto, retto dal

primario Luigi Tarallo, è considerato un ‘fiore all’occhiello”

dell’Asl Napoli 3 Sud. Sul caso indagano i carabinieri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte