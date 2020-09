Bimbo autistico va a scuola ma torna a casa,manca insegnante

(ANSA) – ROMA, 14 SET – E’ arrivato a scuola accompagnato

dalla mamma per cominciare il nuovo anno, ma dopo il saluto ai

compagni è stato cotretto a tornare a casa, senza sapere quando

potrà davvero andare a scuola perché “manca l’insegnante di

sostegno”. E’ la vicenda di un bambino di 9 anni, autistico, che

frequenta l’istituto Pio La Torre a Roma. Il caso è stato

segnalato dal padre, Francesco, e si aggiunge ad un altro

episodio simlie segnalato oggi a Pisa, riguardante invece un

bimbo con sindrome down.

“Per quelli come mio figlio, che soffre di autismo, la scuola

non inizia oggi e chissà quando comincerà – spiega il genitore –

. L’insegnante di sostegno purtroppo non è disponibile perché

l’assistente assegnato deve dividersi tra più istituti e le

altre maestre non si prendono la responsaiblità di tenere mio

figlio in classe, visto che non lo sanno gestire. Sono stanco di

vedere mio figlio, insieme ad altri 500mila ragazzi in Italia,

trattato peggio di un cane. Lui beneficia della legge 104 e

avrebbe diritto alla copertura per l’intero orario scolastico.

Ma resta tutto sulla carta. La cosa più grave è che non c’è

nessuno che sappia indicare una data, nulla”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte