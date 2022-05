Condividi l'articolo

Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. E’ successo nel pomeriggio e il piccolo è ricoverato all’ospedale di Cona, le sue condizioni sono gravissime. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica.



