Bimbo di 6 anni cade da finestra, non è in pericolo di vita

In tarda mattinata, a Bentivoglio nel Bolognese, un bambino di sei anni, mentre stava giocando, è precipitato dalla finestra dell’abitazione in cui vive con la famiglia. L’appartamento si trova al primo piano di un condominio. Soccorso immediatamente dal 118, il piccolo prima è stato accompagnato all’ospedale di Bentivoglio e poi per accertamenti al Maggiore di Bologna dove al momento è ricoverato in condizioni non gravi. In base a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Molinella, in base ai primi rilievi e ai racconti dei testimoni, la caduta sarebbe stata accidentale: intorno alle 12, il bambino, che stava giocando vicino al davanzale, è caduto da una altezza di 5-6 metri finendo sul selciato davanti alla porta di ingresso del caseggiato. Ancora da chiarire, su questo punto sono in corso accertamenti, se il bambino, nel momento dell’incidente, fosse o meno solo in casa o se ci fossero anche i genitori.

