Bimbo rischia di annegare in piscina da giardino, gravissimo

Sono gravissime le condizioni di un bambino di 2 anni che nel tardo pomeriggio ha rischiato di annegare in una piscina da giardino. E’ accaduto in un’abitazione in una zona di campagna nel comune di Calendasco, in provincia di Piacenza, dove sono accorsi i sanitari del 118.

Il piccolo stava giocando con altri bambini in una piscina da giardino alta circa un metro e mezzo. Poi, forse dopo una caduta in acqua ha perso conoscenza.

Sul posto anche i sanitari con l’eliambulanza che hanno avviato le lunghe manovre di rianimazione. Alla fine il suo cuore ha ripreso ma le sue condizioni sono gravissime. E’ stato trasportato d’urgenza in volo all’ospedale di Bergamo. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica. (ANSA).



