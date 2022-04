Bimbo ucraino con scheggia vicino al cuore, salvato a Padova

Condividi l'articolo

(ANSA) – PADOVA, 22 APR – È stato salvato da un’intervento

dell’equipe di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di

Padova un bimbo ucraino di 11 anni, che nel bombardamento della

sua abitazione, in cui erano morti la madre e un fratellino, era

rimasto ferito da una scheggia di mortaio, conficcatasi vicino

al cuore. L’operazione, eseguita dall’equipe del dottor

Vladimiro Vida, è stata eseguita nel pomeriggio di ieri, e si è

protratta per 7 ore. Il piccolo, ora in terapia intensiva, è

stato estubato oggi. Le condizioni sono buone, rende noto

l’azienda ospedaliera. ed il bambino ha potuto parlare anche con

il papà. (ANSA).



