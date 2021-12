Birmania: rabbia per la strage di civili, militari sotto accusa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 DIC – Monta la rabbia sui social media dopo

il massacro della vigilia di Natale in Birmania per il quale

sono accusati i militari della giunta al potere. Tra le decine

di vittime, scrive il Guardian, ci sono anche donne e bambini.

Le truppe del governo del Myanmar avrebbero radunato e ucciso

a colpi di arma da fuoco almeno 38 abitanti della cittadina di

Hpruso, secondo una ong e altri media. Le foto della strage sono

state diffuse sul web suscitando indignazione contro i militari,

che hanno preso il controllo dello Stato a febbraio. Un

testimone ha raccontato che le vittime stavano cercando di

fuggire dai combattimenti tra l’esercito e i gruppi di

resistenza armata nella zona. Due lavoratori di Save the

Children rimangono dispersi, con la conferma che il loro veicolo

privato è stato attaccato e dato alle fiamme.

“Secondo quanto riferito – ha affermato la ong – i militari

hanno costretto le persone a scendere dalle loro auto, ne hanno

arrestato alcune, ne hanno ucciso altre e hanno bruciato i loro

corpi”. (ANSA).



—

