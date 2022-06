Bizzarri voce per progetto Aspi, Possetti “ci delude”

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 20 GIU – “La coerenza non è di questo

paese, non è nel dna nazionale, non è nelle scelte di chi

serviva lo stato con compiti rilevanti e molto delicati e passa

a essere un top manager di società private, la coerenza non è

neanche nelle parole di un attore comico, che riveste anche

ruolo istituzionale nella città di Genova, che il giorno dopo la

tragedia, essendo genovese, come tanti suoi concittadini si

dichiarò indignato”. Egle Possetti, presidente del comitato

Ricordo vittime del Morandi commenta in una nota la decisione di

Luca Bizzarri, attore, doppiatore e presidente della fondazione

Palazzo Ducale di Genova, di prestare la propria voce – con il

collega Paolo Kessisoglu – per i podcast di “Wonders”, progetto

di Autostrade per l’Italia per raccontare le meraviglie del

Paese. Egle Possetti ricorda che nell’agosto 2018 fu proprio

Bizzarri, sul crollo del ponte sul Polcevera, a dire “Nessuno

pagherà…”. Per la presidente del comitato Ricordo vittime ponte

Morandi “La scelta, da parte di Aspi, di un genovese non è

casuale e forse studiata a tavolino per minimizzare, per

allontanare l’indignazione”. Possetti conclude: “Le chiedo scusa

Luca se le sue motivazioni hanno fondamenti di altro spessore,

quello che percepiamo ora ci permetta di dire che ci delude”.

(ANSA).



—

