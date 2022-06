‘Black Lives Matter’, inglesi fischiati a Budapest

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Ci risiamo. A Budapest i giocatori

dell’Inghilterra sono stati fischiati e fatti oggetto di ululati

dal pubblico della Puskas Arena nel momento in cui, prima del

calcio d’inizio del match di Nations League contro l’Ungheria,

si sono inginocchiati in segno di solidarietà verso il movimento ‘Black Lives Matter’.

La cosa più assurda di tutto questo è che la partita avrebbe

dovuto essere giocata a porte chiuse per la squalifica di tre

turni inflitta dall’Uefa all’Ungheria proprio per i ripetuti

comportamenti razzisti dei tifosi magiari durante le partite di

Euro 2020. A ciò si era poi aggiunto lo stop di due turni

inflitto dalla Fifa dopo la precedente sfida tra Ungheria e

Inghilterra, dello scorso 2 settembre per le qualificazioni

mondiali, quando anche in quell’occasione gli inglesi erano

stati fischiati per essersi inginocchiati e poi, durante

l’incontro, a Raheem Sterling e Jude Bellingham erano stati ‘dedicati’ ululati e versi di scimmia.

Ma nonostante tutto questo, oggi nello stadio di Budapest

c’erano 34mila persone, per lo più bambini perché la federcalcio

ungherese, sfruttando l’articolo 73 del regolamento disciplinare

Uefa, aveva deciso di aprire gratuitamente le porte della Puskas

Arena agli Under 14 provenienti da scuole e/o accademie di

calcio purché accompagnati da un adulto. Il risultato è stato

che fischi e ululati razzisti ci sono stati anche oggi.

“Non riesco proprio a capire perché abbiano voluto commentare

con ululati il nostro gesto – il commento di uno sconsolato

Gareth Southgate, ct inglese -. Con il nostro inginocchiarci

cerchiamo di educare le persone nel mondo. Ma forse i bambini

non lo sanno e se hanno tenuto anche loro un certo comportamento

è perché sono stati influenzati da adulti. Ora l’Uefa dica

qualcosa”.

“E’ stata una cosa estremamente fastidiosa e che ci ha molto

deluso – il commento del difensore inglese Conor Coady -.

Sarebbe importante che la gente capisse perché facciamo quel

gesto e, decisamente, non vorremmo udire certe cose. Invece

accade, ma noi continueremo a lanciare il nostro messaggio”.

(ANSA).



