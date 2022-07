Blackout Monfalcone: Enel, utenze quasi tutte rialimentate

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 05 LUG – “La pressoché totalità della

clientela è stata rialimentata poco prima delle ore 13.00”. Lo

rende noto l’Enel con un comunicato precisando che la notte

scorsa, “dalle ore 1.15, parte dei comuni di Monfalcone, Ronchi

dei Legionari e Staranzano, sono stati interessati da alcune

interruzioni accidentali su 4 linee interrate e impianti di

media tensione”.

I tecnici di E-Distribuzione, intervenuti subito, hanno

rialimentato la maggior parte delle utenze interrotte e alle ore

5.40, la riparazione di una linea danneggiata ha permesso di

rialimentare la totalità dei clienti.

Successivamente, però, alle ore 9.36 di questa mattina si è

verificato un ulteriore disservizio sulla stessa linea che ha

disalimentato nuovamente la clientela. L’Enel ha parlato di “un

evento eccezionale” in quanto “sono andate fuori servizio anche

linee che possono controalimentare i clienti in caso di guasto

alle linee alimentanti”.

L’Unita Territoriale di E- Distribuzione di Udine sta

intervenendo sul posto, per riparare il prima possibile e

riportare la rete in assetto definitivo, rialimentando tutte le

utenze. Dell’evento sono costantemente informati i sindaci dei 3

Comuni, la Regione, la Prefettura di Gorizia e la Protezione

Civile. (ANSA).



