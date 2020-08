Blake: tennis, Osaka ‘giocherò semifinale Cincinnati’

(ANSA-AFP) – ROMA, 27 AGO – Naomi Osaka è pronta a giocare la

semifinale del torneo di Cincinnati. La tennista giapponese che

aveva annunciato di non disputare la semifinale dei Western &

Southern Open Usa, per protestare contro il ferimento

dell’afromericano Jacob Blake da parte della polizia a Kenosha

(Wisconsin) ha detto di essere finalmente pronta a giocare la

sua semifinale domani.

“Come sapete, ieri mi sono ritirata dal torneo per sostenere

la lotta contro l’ingiustizia razziale e la continua violenza

della polizia. Ero (e sono) pronta a dare il match alla mia

avversaria”, ha scritto in una dichiarazione al Guardian e al

New York Times. “Tuttavia, dopo il mio annuncio e le ampie

consultazioni con il WTA Women’s Circuit e l’American Tennis

Federation (USTA), ho accettato di giocare domani – le parole di

Osaka -. Hanno proposto di rinviare tutte le partite a domani e

questo porta attenzione al movimento”, ha aggiunto.

All’indomani del boicottaggio di questa semifinale, in

programma contro la belga Elise Mertens, gli organizzatori del

torneo di Cincinnati hanno deciso di interrompere i match in

programma oggi e di riprogrammarli per domani, facendo slittare le finali a sabato.

“Come sport, il tennis prende collettivamente posizione

contro le disuguaglianze razziali e le ingiustizie sociali che

sono state ancora una volta portate in primo piano negli Stati

Uniti. L’USTA, i circuiti ATP e WTA hanno deciso di riconoscere

questo momento interrompendo il gioco”, avevano spiegato gli

organizzatori nel motivare la decisione. (ANSA-AFP).



—

