Blessin, giusta direzione ora continuare così

(ANSA) – GENOVA, 22 GEN – Esordio con un pareggio per

Alexander Blessin sulla panchina del Genoa. Un punto che può

servire per il morale ma poco per la classifica. “Oggi era

importante ripartire dopo il 6-0 subito nell’ultimo turno – ha

spiegato il neo tecnico -, e soprattutto ritrovare la fiducia in

se stessi. In questi due giorni ho cercato di dare alla squadra

alcune informazioni di base su come voglio giocare e ho trovato

un gruppo che ha voglia di imparare. Salvezza? Ci sono ancora 15

partite da giocare e tanti punti da conquistare, l’importante è

che la squadra ci creda”.

Un Genoa oggettivamente diverso da quello visto fino ad ora.

“Adesso però non è che dobbiamo dire che è stata una partita

spettacolare, ma è stata buona e giocata nella giusta direzione

e dobbiamo continuare così con la stessa mentalità e la stessa

intensità anche se sappiamo che c’è molto lavoro da fare e la

strada è lunga. Quello che abbiamo proposto oggi è stata una

squadra che non vuole solo difendersi . Voglio una squadra che

difenda offensivamente e questa è la mentalità giusta. Dobbiamo

proseguire così e in queste due settimane di sosta lavoreremo

sui dettagli per fare sempre meglio”.

Il pareggio conquistato al Ferraris dai suoi giocatori soddisfa

il tecnico friulano Cioffi. “Siamo stati brutti e sporchi, poco ‘noi’. Abbiamo perso metri e preso la decisione di non giocare,

poi quando potevamo cercare di vincere non avevamo più energie

fisiche né mentali. Ricordiamo che venivamo da un calvario – ha

sottolineato il tecnico bianconero- che non s può raccontare

eppure abbiamo affrontato a testa alta questa gara senza cercare

scuse sapendo che le difficoltà di oggi sarà il successo di

domani. Alla fine il nostro bicchiere è mezzo pieno – ha

concluso Cioffi – perché abbiamo dimostrato una grande voglia di

uscire dal campo con il massimo dei punti e oggi il nostro

massimo era questo punto che abbiamo conquistato. Quindi alla

fine direi bene”. (ANSA).



