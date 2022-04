Blessin recupera Sturaro ma perde Piccoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 23 APR – Stefano Sturaro ci sarà domani

in campo a guidare da capitano il suo Genoa. Lo ha confermato in

conferenza stampa lo stesso tecnico e dopo è arrivata la

convocazione.

Purtroppo il tecnico tedesco dovrà fare a meno di Mimmo

Criscito, non è al cento per cento e soprattutto di Roberto

Piccoli fermato da un fastidio muscolare.

Non rientrano tra i convocati anche il terzo portiere

Marchetti, avrà spazio Vodisek, e il difensore Maksimovic la cui

esclusione è puramente di carattere tecnico dopo le ultime

opache prove. (ANSA).



—

