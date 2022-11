Blinken, la Nato è più forte e più unita che mai

Condividi l'articolo

– “La Nato è più forte e più unita di ogni momento che io possa ricordare in circa 30 anni, grazie anche alla eccezionale leadership del Segretario generale Stoltenberg. Riaffermeremo il nostro sostegno all’Ucraina e il lavoro che stiamo realizzando per rafforzare la nostra alleanza.

Presto avremo due nuovi membri dell’alleanza, poiché la Svezia e la Finlandia sono con noi per questo incontro di oggi, anche questo è importante”. Lo ha detto il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken prima del bilaterale con il Segretario Stoltenberg nell’ambito della ministeriale Esteri della Nato.

“Il principio fondamentale che portiamo per l’aggressione russa all’Ucraina e altre sfide come quelle che Cina ci pone, è che le affrontiamo insieme e uniti, questa è la più grande forza della Nato”, ha aggiunto Blinken.



