Blinken, poche settimane per salvare l’accordo nucleare iraniano

Mancano solo “poche settimane” per salvare l’accordo sul nucleare con l’Iran e gli Stati Uniti sono pronti a considerare “altre opzioni” se i negoziati falliranno. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un’intervista a Npr.

“Abbiamo molto poco tempo perché Teheran si sta avvicinando sempre di più al punto in cui potrebbe produrre in tempi brevi abbastanza materiale fissile per un’arma nucleare”, ha precisato il titolare di Foggy Bottom, secondo cui l’Iran ha compiuto progressi nucleari che “diventeranno sempre più difficili da invertire perché stanno imparando e facendo cose nuove a causa del superamento dei vincoli previsti dall’accordo”.

Dopo mesi di stallo dei colloqui a Vienna, Washington ha recentemente riportato progressi modesti ma ancora insufficienti. Per Blinken il ripristino dell’accordo “sarebbe il miglior risultato per la sicurezza americana, ma se non possiamo, stiamo guardando ad altre opzioni” con gli alleati anche in Europa e Medio Oriente. Opzioni che sono state “oggetto di intenso lavoro nelle ultime settimane e mesi”, ha detto, sottolineando che “siamo preparati per entrambi i percorsi”.

Ore prima il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov aveva dichiarato che “c’è un reale progresso” nelle trattative sull’accordo sul programma nucleare iraniano e che Mosca auspica che “un accordo venga raggiunto”, secondo l’agenzia Interfax.

“Per quanto riguarda il programma nucleare iraniano, io adesso prenderei una posizione più ottimista. Lì c’è un reale progresso, lì c’è una reale volontà, prima di tutto tra Iran e Usa, di comprendere le preoccupazioni concrete e capire come queste preoccupazioni possano essere considerate nel pacchetto generale”, aveva detto Lavrov.

