Blitz antiterrorismo: nel Potentino sequestrato materiale

(ANSA) – POTENZA, 16 NOV – Nel corso di tre perquisizioni –

eseguite ieri in provincia di Potenza dalla Digos nell’ambito di

un’operazione contro un’associazione sovversiva, di stampo

neonazista, negazionista e suprematista denominata ‘Ordine di

Hagal’, con sede a Marigliano, in provincia di Napoli – è stato

sequestrato “materiale di propaganda ed armi bianche

illecitamente detenuti”. In particolare – secondo quanto reso

noto stamani dalla Questura di Potenza – le perquisizioni sono

state eseguite a Potenza e nell’area del Vulture Melfese.

