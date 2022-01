Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 05 GEN – E’ in corso dalle prime ore del

mattino un servizio straordinario di controllo del territorio

dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere

Fuorigrotta a Napoli. Posti di controllo e perquisizioni lungo

le strade più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti

di sangue.

Via Caio Duilio, via Campegna e il rione Lauro, sono presidiati

da decine di militari alla ricerca di armi e droga. (ANSA).



—

