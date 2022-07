Bocce: presidente De Sanctis “doppio evento a Roma un’impresa”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – “Le bocce hanno 8mila anni di storia

però paghiamo il fatto di non essere ancora sport olimpico, ma

solo paralimpico. Nonostante questo, a Roma il prossimo

settembre organizzeremo due eventi importantissimi in due

settimane, una vera impresa”. Marco Giunio De Sanctis,

presidente della Federbocce, ha presentato così il World Boccia

Intercontinental Challenger, gara propedeutica per le

Paralimpiadi di Parigi 2024 (“Alle quali speriamo di portare un

paio di atleti”), e i Mondiali giovanili della Raffa maschili e

femminili. Per entrambe le manifestazioni, in programma

rispettivamente dal 6 al 14 e dal 19 al 24 settembre 2022, il

centro federale delle bocce al Torrino ospiterà circa 20 nazioni

provenienti da tutto il mondo. “Non siamo lo sport dei vecchi,

ma uno sport per tutti, popolare e accessibile”, conclude De

Sanctis. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte