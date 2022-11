Bocelli, spero che la musica faccia il miracolo per Natale

Condividi l'articolo

A casa Bocelli, “Natale è la ricorrenza più importante dell’anno, perché è il momento in cui si sta tutti insieme”, dice papà Andrea, ed è un po’ come entrare nei festeggiamenti di famiglia ascoltare l’album inciso dal celebre tenore insieme ai figli Matteo e Virginia, ‘A family Christmas’. Una release mondiale che per la prima volta li vede tutti insieme e che la famiglia presenta a Milano con un’esibizione in piazza Duomo, in occasione della Music Week, che anticipa l’uscita della special edition italiana, il 25 novembre, con due bonus track. Il disco, che cattura la magia del Natale attraverso canti tradizionali e melodie da tutti i paesi del mondo, presenta anche i due inediti ‘The greatest gift’ e ‘Il giorno più speciale’. Brani con cui i tre Bocelli si sono esibiti di fronte al presidente americano Joe Biden e ai reali inglesi.

Dopo tanti successi, in vista del Natale la famiglia tornerà a cantare anche in streaming, in partnership con Youtube su multipiattaforma, dal castello e dalle strade di Gressoney, la località da fiaba della Val d’Aosta. Il concerto completo sarà poi disponibile sul canale americano Tbn dal 16 dicembre, in anteprima mondiale, e poi diffuso nel resto del mondo, mentre la premiere è fissata per il 4 dicembre. Intanto si possono ascoltare i brani di ‘A Christmas family’, prima registrazione per la piccola Virginia, 10 anni, che aveva già cantato con papà dal vivo, così come Matteo, che è diventato famoso nel 2018 duettando nel brano ‘Fall on me’ e che ora è al lavoro sul suo primo album solista. “Penso che non ci sia niente di più bello che fare musica con i miei figli, lo considero un privilegio” dice il tenore, che per Natale pubblica anche il libro ‘In cammino. Diario di un pellegrino’, in cui racconta la sua avventura a cavallo lungo la via Francigena con la moglie Veronica. Tutto ispirato a un solo credo: “bisogna essere onesti, altrimenti è un fake”, perché “regalare emozioni è un grande privilegio e io la penso come Terzani, che diceva di non aver mai lavorato perché faceva ciò che amava”.

La stessa lezione imparata dal 25enne Matteo, che non nega che “per un figlio d’arte può essere più facile all’inizio, ma poi il secondo step è più difficile”. Non si pone ancora questi problemi la piccola Virginia, che ha avuto il privilegio di fare il giro della Casa Bianca con una guida come il presidente Joe Biden. “Prima di arrivare le avevo detto che avrebbe incontrato l’uomo più potente del mondo e non mi credeva – racconta il papà – Poi lui l’ha presa per mano, l’ha portata nella sala Ovale”.

Inevitabile ricordare che il prossimo non sarà un Natale come tutti gli altri, con la guerra in Ucraina e la crisi: “Sarà un Natale triste per tanti e preoccupante per tutti, spero che la musica – conclude il celebre tenore – compia un piccolo miracolo e porti a riflettere sui valori autentici del Natale, che sono quelli del Cristianesimo, la filosofia che potrebbe fare di questa terra un paradiso terrestre”.

