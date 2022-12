Bocelli, una fiaba in musica in streaming su YouTube

Condividi l'articolo

Il 4 dicembre, la famiglia Bocelli si esibirà in un grande evento globale in collaborazione con YouTube. Alle 18 in Italia, e contemporaneamente in tutto il mondo, Andrea, Matteo e la piccola Virginia saranno i protagonisti di “A Bocelli Family Christmas” una favola, un concerto e un evento insieme, tra il Castello e le vie di Gressoney. La fiaba in musica sarà disponibile anche su TBN dal 16 dicembre, mentre gli abbonati a YouTube Premium avranno anche accesso a un afterparty con contenuti esclusivi.

Nel cuore di una sorta di ‘Paese delle Meraviglie invernale’, nella magica Gressoney, in Valle d’Aosta, la famiglia Bocelli interpreterà un racconto di Natale in musica che vivrà delle calde atmosfere delle feste. Lo speciale si aprirà con la voce angelica di Virginia sulle note di “Over The Rainbow”, in duetto con suo padre Andrea. La storia seguirà la piccola che, viaggiando magicamente su una mongolfiera, attraverserà il bianco paesaggio montuoso fino a giungere e scoprire, con la meraviglia di un bambino la mattina di Natale, un castello addobbato dove il resto della famiglia la attende per dare inizio alle festività natalizie.

I brani eseguiti sono tratti dal loro album “A Family Christmas”, dedicato al Natale e uscito lo scorso 25 novembre per Decca/Capitol, in vetta alle classifiche internazionali. In attesa dell’appuntamento mondiale, infatti, il disco è al n.1 di iTunes USA, al n.1 di iTunes Canada, e in Top10 in Uk, Norvegia, Irlanda e Belgio, Australia, Polonia. E il disco vola anche in UK, dove è n.1 su Amazon UK Best Sellers.

“A Family Christmas” sta conquistando anche la classifica americana, dove ha debuttato direttamente al n.1 di Billboard Classical Album, al n.1 di Billboard Classical Crossover Albums e al n.2 di Billboard Holiday Album. Con questo disco, il tenore ha raggiunto la vetta della Billboard Classical Album per la 21/a volta nella sua carriera.



