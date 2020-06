Boeri, cinque proposte per ripensare il futuro

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – “Cinque proposte chiare, attuabili, per capitalizzare questa crisi facendone un’opportunità e per trasformare in qualità, e in ricchezza per tutti, gli investimenti post-Covid”: le ha portate l’architetto e urbanista Stefano Boeri al tavolo degli Stati generali dell’economia.

La prima proposta, spiega all’ANSA l’architetto del ‘Bosco verticale’, “è la forestazione: l’impegno a moltiplicare il numero di alberi nelle nostre città, un punto sul quale il premier Conte si è impegnato e che è importante che parta subito”. E poi “il ruolo delle scuole in una città che cambia: devono essere hub di comunità, luoghi centrali – sottolinea – che attraggono folle e corpi: è essenziale che siano aperte, per riscoprire quella comunità di quartiere che dovrà essere la base delle nuove città, con tutti i servizi raggiungibili in quindici minuti”.

Terzo punto, insiste Boeri, “il rilancio dei borghi storici: in Italia ce ne sono oltre cinquemila semi abbandonati”. E ancora “la sostituzione edilizia. Ci sono almeno quattro milioni di edifici energivori che andrebbero abbattuti e ricostruiti: il tema è il rilancio del settore delle costruzioni, ma in nome della sostenibilità e delle qualità ambientali”. E lo spettacolo dal vivo: “Ho proposto di ispirarsi al modello inglese del Live Music Act che permette entro le 23 di fare musica, ma anche teatro e danza, ovunque, con un massimo di 200 persone, senza certificazioni né burocrazia. In un anno in Gran Bretagna sono nate così 25mila nuove imprese culturali. In Italia c’è già una norma di un decreto del 2014 che lo consentirebbe, ma mancano i decreti attuativi: sarebbe un bel segnale di ossigeno per il settore”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte