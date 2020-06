Boldi e Chiambretti ‘King of comedy’ a Ischia Global

Massimo Boldi e Piero Chiambretti sono i ‘King of comedy’ dell’Ischia Global Film & musica festival: i due artisti saranno premiati sull’isola verde nel corso della 18esima edizione, rispettivamente il 12 al 18 luglio. ”Per Massimo Boldi abbiamo voluto immaginare un tributo ad una carriera che riesce a rinnovarsi ed unire generazioni – annuncia la produttrice Marina Cicogna, membro onorario del board del festival – Chiambretti potremmo definirlo il nostro Jimmy Kimmel, con la sua brillante satira di costume televisiva sempre all’avanguardia”. Massimo Boldi potrebbe tornare prestissimo a lavorare con Christian De Sica, a 30 anni da ‘Vacanze di Natale 90’, in un nuovo cinepanettone. Il premio ‘King of comedy’ si richiama nel titolo al celebre film di Scorsese su uno show della tv americana, e vuole essere’ un riconoscimento all’intrattenimento inteso in maniera moderna e globale’. E’ andato nelle scorse edizioni anche a Ezio Greggio, Alessandro Siani, Ficarra e Picone.

Il Global festival (12-19 luglio) presieduto quest’anno da Carolina Rosi è promosso col sostegno del Mibact (Dg Cinema) e della Regione Campania. Tra gli ospiti già annunciati gli attori Roman Griffin Davis e Federico Ielapi; per la sua missione ecologista, nell’ambito del Social Cinema Forum, sarà premiata la Fondazione Leonardo Di Caprio. Le proiezioni del festival si terranno nelle due storiche sale isolane, l’Excelsior di Ischia Porto e il Delle Vittorie di Forio, che riapriranno i battenti.

In cartellone anche l’opera premiata come ‘film dell’anno’ al Global festival , ‘Favolacce’ dei fratelli D’Innocenzo, che dopo l’Orso d’argento ai Berlino, è uscita in Italia direttamente on demand. (ANSA).



—

