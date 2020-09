Bolivia, Anez rinuncia a presidenziali

(ANSA) – LA PAZ, 18 SET – La presidentessa ad interim della

Bolivia, Jeanine Áñez, ha annunciato ieri sera a un mese dalle

elezioni il suo ritiro dalla corsa presidenziale nel tentativo

di evitare una vittoria del candidato di sinistra Luis Arce,

delfino dell’ex presidente Evo Morales.

“Metto da parte la mia candidatura alla presidenza della

Bolivia per garantire la democrazia”, ha detto la presidente di

destra in un messaggio tv. La Anez ha spiegato di aver preso

questa decisione “per il rischio di vedere il voto democratico

diviso tra più candidati e che a seguito di questa divisione il

Mas (il Movimento per il socialismo guidato da Morales, ndr)

finirà per vincere le elezioni” previste il prossimo 18 ottobre.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte