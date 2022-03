‘Bolletta impresa quadruplicata’, Acquaroli scrive a Fedriga

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 08 MAR – “Mi ha chiamato un imprenditore

che, confrontando le bollette, è passato da 170mila euro a un

carico di 770mila euro quest’anno”. L’esempio è stato fornito

dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a

margine del Consiglio Regionale. Il governatore ha ricordato il “momento importante anche dal punto di vista dell’accoglienza a

ai soccorsi a tutte le famiglie e persone provenienti

dall’Ucraina per necessità logistiche, sanitarie e

psicologiche”. Un contesto, ha aggiunto, in cui “si inserisce

una crisi economica gravissima, rincari energetici che stanno

schizzando e molte imprese riflettono sulla possibilità o meno

di continuare la propria attività. Sul tema Acquaroli ha scritto “una lettera alla Conferenza delle Regioni, chiedendo al

presidente Fedriga di inserire questo punto all’ordine del

giorno, affinché si chieda, in una interlocuzione del governo,

quali siano gli intendimenti, e misure urgenti per fronteggiare

questa problematica che rischia di bloccare la nostra economia e

la nostra produzione”.

Sul fronte accoglienza, ha riferito il presidente, “stiamo

cercando di occuparcene, sappiamo che tante persone stanno

raggiungendo l’Italia e anche le Marche trovando una prima

accoglienza da famigliari. Credo che sarà consistente il numero

di soccorsi umanitari previsti dalla Protezione civile, anche

nella nostra regione. Stiamo lavorando per garantire e

controllare la salute di tutti, dividendo i malati positivi e

assicurando l’assistenza nei Covid hotel, d’altra parte invece

una sistemazione adeguata alla tipologia di caso umanitario”.

(ANSA).



—

