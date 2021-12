Bollette: Nomisma, aumenti tra 770 e 1.200 euro a famiglia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – “Dati gli aumenti in corso, in

assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per

il gas; per l’elettricità del 45%, con una spesa complessiva su

base annuale nel 2022 di 1.200 euro in più a famiglia.

Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) più il

ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l’aumento sarà del

40% per il gas e per l’elettricità del 28% con una spesa di 770

euro in più a famiglia”. Sono le previsioni del presidente di

Nomisma Energia, Davide Tabarelli, fatte tenendo conto di un

consumo medio annuale di 1.400 metri cubi di gas e 2.700

kilowattora di elettricità. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte