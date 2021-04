A Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna un 19enne avrebbe avvelenato i genitori, uccidendo il padre. La madre è finita invece in ospedale in gravissime condizioni. L’allarme è scattato alle 22 di ieri sera quando lo stesso ragazzo ha chiamato i Carabinieri. Nella cucina rinvenuto un bicchiere con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma.