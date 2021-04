Ha aggredito la moglie, poi si è suicidato. Questa la ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale della tragedia che si è consumata nella mattinata di ieri, 6 aprile, in un appartamento ad Anzola. L’uomo, dopo aver aggredito la moglie, avrebbe gettato il coltello dalla finestra per poi afferrare una seconda lama e uccidersi in cucina. La donna è stata trasportata al pronto soccorso, in codice di media gravità.